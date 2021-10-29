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نيمار يوج نصائح للاعبى باريس سان جيرمان لتحقيق البطولات

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نيمار يوج نصائح للاعبى باريس سان جيرمان لتحقيق البطولات نيمار يوج نصائح للاعبى باريس سان جيرمان لتحقيق البطولات

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فى محاولة لبث الروح عند لاعبى باريس سان جيرمان لتقديم عروضا أفضل والمنافسة على الألقاب وجه النجم البرازيلي نيمار،عدة نصائح لزملائه بالفريق الباريسى لاستغلال الإمكانات الموجودة بالفريق لتحقيق الأهداف التى يتطلع لها المسؤولين والجماهير.

وقال المهاجم البرازيلى البالغ 29 عاما في مقابلة مع قناة "فوي كلير" على "يوتيوب": "بغض النظر عن الأسماء الموجودة في الفريق، نحن على دراية بإمكاناتنا والفريق الذي نملكه اليوم. لكن إذا لم نلعب معا، إذا لم نعمل معا، إذا لم نبذل جهودا لصالح بعضنا البعض، فلن نحقق أمورا كثيرة. كفريق، نحتاج إلى تفاهم أفضل بين بعضنا كي نحقق مبتغان.

وأضاف: "عندما تجتمع كل هذه الأسماء الكبيرة التي صنعت تاريخ كرة القدم، فإن ذلك يجعلنا إحدى الفرق الرئيسية التي يسعى الجميع للتفوق عليها، هذا واضح. لكنني أعتقد أن الفرق الأخرى عززت تشكيلاتها بشكل جيد للغاية. في كرة القدم، عليك أن تلعب.

وأكد المهاجم البرازيلي، أن الموسم لا زال في بدايته، وأن الوقت متاح أمام اللاعبين للتعرف على بعضهم.

ويتصدر فريق العاصمة ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن لنس الثاني، ومجموعته في دوري أبطال أوروبا، ولكن الثلاثي الناري ليونيل ميسي، كيليان مبابي، ونيمار، لم يقدم بعد الشرارة المنتظرة منذ وصول الأرجنتيني ميسي للفريق في أغسطس الفائت.

كما لم يخض بعد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، القادم من ريال مدريد، أي مباراة مع الفريق للباريسي لعدم تعافيه من الإصابة.

المصرى اليوم

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