تأجيل محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب

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أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه بجلستها المسائية أمس لدور مقبل

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

طلب دفاع المتهم من المحكمة إرجاء نظر القضية لتقديم المستندات.

كانت النيابة أحالت المتهم «مفرج عنه» إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة عرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه، مقابل تحديد مكان له لتجميع القمامة.

البداية كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس حي السيدة زينب يفيد بعرض رئيس شركة نظافة رشوة عليه مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتوفير مكان للقمامة، وتم استصدار إذن من النيابة العامة وتسجيل المقابلة بالصوت والصورة وإلقاء القبض على رئيس شركة النظافة أثناء تقديم الرشوة.