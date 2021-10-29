محافظ الجيزة: شرف لكل مسؤول المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بأنه لمن دواعى الشرف أن يعمل كل مسؤول بموقع مسئوليته خلال تلك الفترة الزمنية الدقيقة من تاريخ مصر، والتى تشهد بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاق قاطرة التنمية بربوع الدولة.

مشيراً أنه يجب على الجميع بذل أقصى جهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم .

تصريحات المحافظ جاء خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء المراكز والمدن والتى شدد خلاله على سرعة البت في طلبات التصالح بنطاق القرى، على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2 وإرتفاع أقل من 4 طوابق ،وتسليم مايفيد بإستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك في مدة أقصاها 15 يوماً.

وأكد على ضرورة مواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف والرى وأملاك الدولة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشانها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتابع راشد تقارير العمل المقدمة من اللجان المختصة من بحث مخرات السيول وأعمدة وأكشاك الكهرباء المكشوفة وبالوعات صرف الأمطار، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمعدات القديمة لرفع كفاءتها والإستعانة بإمكانات المجتمع المدنى من معدات وسيارات بعد حصرها، منوهاً على قيادته لعدد من حملات المرور المفاجئ، للتأكد من سير العمل بمختلف الإنحاء على ان يتم إعداد تقرير شامل بمختلف تلك الإستعدادات لبحث الموقف النهائى بكل مركز ومدينة للإستعدادات الخاصة بفصل الشتاء.