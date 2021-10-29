محافظ المنوفية : قوافل طبية متعددة التخصصات بالمناطق الأكثر احتياجاً خلال شهر نوفمبر

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً بكافة القرى والمناطق النائية بنطاق المحافظة والتى تنظمها مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة وبإشراف وزارة الصحة لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه من المقرر تنظيم قوافل طبية متعددة التخصصات خلال شهر نوفمبر القادم 2021، على أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 28 من نفس الشهر بواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستهداف أكبر عدد من المواطنين، مؤكدا على تكاتف كافة الجهود وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتقديم خدمات طبية متميزة.

هذا وقد أوضح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن القوافل الطبية العلاجية سوف تتضمن قرية ميت مسعود التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم يومى 3، 4 من نوفمبر القادم والتى تخدم ما يزيد عن 6 آلاف مواطن، وقرية شما بأشمون يومى 6، 7 وتخدم ما يزيد عن 33 ألف مواطن، وقرية كفر زين الدين بقويسنا يومى 10، 11 نوفمبر وتخدم ما يزيد عن 6 ألاف مواطن، بالإضافة إلى قرية عمروس بالشهداء يومى 17، 18 نوفمبر وتخدم ما يزيد عن 9 آلاف مواطن، وكذا قرية طنوب بتلا يومى 24، 25 نوفمبر لخدمة ما يقارب من 16 ألف مواطن، وقرية السلام بالسادات يومى 27، 28 نوفمبر بما يقارب 10 ألاف مواطن.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بتنظيم مثل هذه القوافل الطبية والتي تساهم بدورها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم، مؤكداً دعمه الكامل للمنظومة الصحية بكافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين .