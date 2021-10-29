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الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم فى الأقصر

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الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم فى الأقصر الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم فى الأقصر

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قامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم ، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية ، وذلك عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

وذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين .

المصرى اليوم

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