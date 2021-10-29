«الأوروبي لإعادة الإعمار» ينضم لمبادرة بنوك التنمية لدعم الدول للتحول لاقتصادات خالية من الانبعاثات

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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) انضمامه للمبادرة التي أطلقتها بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى (MDBs)، في الالتزام بدعم البلدان التي يعمل فيها في التحرك نحو اقتصادات خالية من الانبعاثات.

أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف اليوم بيانًا مشتركًا صباح اليوم يحدد التزامها بخمسة مبادئ رفيعة المستوى من أجل انتقال عادل لاقتصادات خالية من الانبعاثات.

يوضح البيان آليات دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف البلدان في الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري ونحو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفض (GHG)، والقدرة على التكيف مع المناخ بطريقة تشارك التكاليف والفوائد، مع دعم وحماية المجتمعات والصناعات والعمال.

ستعمل بنوك التنمية متعددة الأطراف أيضًا مع بنوك التنمية الوطنية والمؤسسات المالية الأخرى لتطوير استراتيجيات التمويل والسياسات التي تدعم الانتقال العادل الذي يعزز التنويع الاقتصادي والشمول.

ويعد الانتقال العادل جزء من اتفاقية باريس لعام 2015، التي تطمح إلى الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

وأوضح بيان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، إن الحاجة إلى انتقال عادل منصوص عليها في مقدمة اتفاق باريس، التي تشير إلى «ضرورات الانتقال العادل للقوى العاملة وخلق العمل اللائق والوظائف الجيدة وفقا لأولويات التنمية المحددة وطنيا». هذا هو جوهر العمل المناخي لبنوك التنمية متعددة الأطراف حيث يعملون معًا لمواءمة أنشطتهم مع الأهداف طويلة الأجل لاتفاقية باريس، وكذلك مراقبة الدعوات المتزايدة للانتقال العادل في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، من بين آخرين.

المبادئ الخمسة هي: تحقيق الأهداف المناخية مع تمكين النتائج الاجتماعية والاقتصادية وإحراز تقدم في أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة؛ دعم الابتعاد عن الأنشطة الاقتصادية كثيفة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال التمويل والسياسات والأنشطة الاستشارية وتبادل المعرفة؛ حشد التمويل العام والخاص وتعزيز التنسيق؛ دعم العمال والمجتمعات المتضررة لتخفيف الآثار وزيادة الفرص؛ والتخطيط والرصد الشفاف والشامل مع أصحاب المصلحة المعنيين والمجموعات المتأثرة.

قال هاري بويد كاربنتر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: «ستساعدنا هذه المبادئ للانتقال العادل في دعم بلداننا التي نعمل فيها أثناء انتقالها من اقتصادات كثيفة الكربون إلى اقتصادات أكثر قابلية للتجديد والاستدامة».

«توفر المبادئ إرشادات رفيعة المستوى لضمان مساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل ثابت ومصداقي وشفاف في أهداف الانتقال العادل- انتقال يشارك في الفوائد الجوهرية للعمل المناخي ويدعم أولئك الذين يخاطرون بالخسارة اقتصاديًا، سواء أكانوا بلدانًا أم صناعات أم مستهلكين أو العمال.»

على مدار العام الماضي، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي كان بالفعل في طليعة العمل المناخي، برفع مستوى طموحه بشأن المناخ من خلال التعهد بمواءمة جميع عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2023 وجعل أكثر من نصف استثماراته خضراء بحلول عام 2025