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دراسة طبية.. الملقحون ضد كورونا أيضاً يمكن أن يتسبّبوا في نشر عدوى "دلتا"

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دراسة طبية.. الملقحون ضد كورونا أيضاً يمكن أن يتسبّبوا في نشر عدوى "دلتا" دراسة طبية.. الملقحون ضد كورونا أيضاً يمكن أن يتسبّبوا في نشر عدوى "دلتا"
أُجريت في بريطانيا.. واستمرت مدة عام

دراسة طبية.. الملقحون ضد كورونا أيضاً يمكن أن يتسبّبوا في نشر عدوى

كشفت دراسة طبية حديثة أُجريت في بريطانيا، أن الاشخاص الملقحين ضد "كوفيد- 19" يمكن أن يتسبّبوا في نشر فيروس كورونا من نوع "دلتا" للاشخاص غير الملقحين.

ووجد العلماء في دراسة استمرت لمدة عام وأُجريت على 62 شخصاً مصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، أن 25% من المخالطين في المنزل مازالوا مصابين بالمرض رغم حصولهم على اللقاح.

وقال أجيت لالفاني؛ أستاذ الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج- لندن، الذي شارك في قيادة الدراسة "تظهر نتائجنا أن التطعيم وحده لا يكفي لمنع إصابة الناس بمتحور دلتا وانتشاره في البيئات المنزلية، والانتقال المستمر الذي نشهده بين الأشخاص الملقحين يجعل من الضروري للأشخاص غير الملقحين الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم".

كما تظهر الدراسة أن المناعة تتضاءل في أقل من ثلاثة أشهر رغم حصولهم على اللقاحات الكاملة.

وأشار لالفاني؛ إلى أن البرنامج المعزّز "الجرعة الثالثة" يمكن أن يساعد في وقف الفيروس، حيث إن اللقاحات الإضافية أو العدوى المتكررة تميل إلى أن تؤدي إلى فترة مناعية أطول، مما يحتمل ان يحمي الناس لمدة تصل الى عام.

واشارت ماريا زامبون؛ رئيسة قسم الإنفلونزا والفيروسات التنفسية في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 300 لقاح قيد التطوير، وقالت إنه من الممكن أن تكون الأجيال القادمة من اللقاحات أفضل في منع انتقال العدوى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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