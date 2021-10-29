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السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:07 مساءً
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قصة كفاح صياد رفع شعار الصبرعلى شاطئ الطور بجنوب سيناء الشيخ حسان من بائع أسماك متجول لشيخ للصيادين
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:38 مساءً
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