«فؤاد»: مخالفة 3711 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة

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شنت وزارة البيئة عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تلك الحملات أسفرت عن فحص نحو ١٩٣٧٣ سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد ١٥٦٦٢ سيارة ومخالفة ٣٧١١ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفتت إلى أن مصر تمتلك شبكة رصد الهواء تضم 106 محطات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنّها الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، وتغطى عددا كبيرا من المحافظات، وتستهدف الوزارة تغطية المحافظات في خفض مستوى التلوث بنسبة 50% بحلول 2030.

وتأتي الحملات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها، للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، وطبقا للمادة 72 مكرر من قانون المرور، والتي تنص على أنّه حال السير بالمركبة ويخرج منها أدخنة كثيفة أعلى الطريق، يتم توقيع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه، ويتم سحب رخصة التسيير والقيادة حال عدم التصالح في مبلغ قدره 250 جنيها.