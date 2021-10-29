أخبار عاجلة

السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة -
زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة -
إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة -
إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا -
«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات -
أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي -
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو -
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي -
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«العناني» يكثف من الاستعدادات لاحتفالية «طريق المواكب»

Print
«العناني» يكثف من الاستعدادات لاحتفالية «طريق المواكب» «العناني» يكثف من الاستعدادات لاحتفالية «طريق المواكب»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة و الآثار، أنه في إطار الاجتماعات المكثفة التي تتم استعداداً وتجهيزاً للفعالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لهذه الفعالية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة وخاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المنفذة للفاعلية تفاصيل الخطة الموضوعة لإخراج هذه الفاعلية بالمظهر الحضاري وبما يساهم في تسليط الضوء على المقومات السياحية والأثرية بها.

كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة آخر مستجدات الأعمال والاستعدادات الخاصة بتصميمات العروض الفنية التي سيتم تقديمها، والديكورات، والعناصر الفنية والمواد الدعائية والتي سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الفعالية والأغاني والموسيقي المصاحبة لها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري

سيدات يد الأهلي يفوز على الطيران في بطولة الدوري

عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا

عبد المجيد تبون : لن أكون من يتخذ الخطوة الأولى في تهدئة التوترات مع فرنسا

أهلي ٢٠٠٨يتعادل مع إنبي سلبيًا في بطولة منطقة القاهرة

أهلي ٢٠٠٨يتعادل مع إنبي سلبيًا في بطولة منطقة القاهرة

الأهلى يشارك بلاعبتين في بطولة الأمل بالأردن لتنس الطاولة

الأهلى يشارك بلاعبتين في بطولة الأمل بالأردن لتنس الطاولة