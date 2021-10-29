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البيئة : مخالفة 1173 منشأة صناعية واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين

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البيئة : مخالفة 1173 منشأة صناعية واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين البيئة : مخالفة 1173 منشأة صناعية واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على ٦٥١٤ منشأة صناعية حتى الآن ، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد ٣٨٠ وتوقف عدد ٤٩٦١ عن العمل وفقاً لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد ١١٧٣ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وأعضاء مجلس النواب بالمتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت للتأكد من التزامها بيئيًا، وقررت غلق أحد المصانع المخالفة.

وأشارت فؤاد إلى حرص الوزارة على المتابعة الدورية لضبط الأداء البيئي للمنشآت بهدف التأكد من مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الواردة بقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تقوم الوزارة وفرق التفتيش البيئي باتخاذ مايلزم من إجراءات حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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