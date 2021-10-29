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إمرأة ب100 وش..استولت على 10 ملايين جنيه من الاهالى بحيلة غريبة

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إمرأة ب100 وش..استولت على 10 ملايين جنيه من الاهالى بحيلة غريبة إمرأة ب100 وش..استولت على 10 ملايين جنيه من الاهالى بحيلة غريبة

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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من كشف غموض الإستيلاء على اموال المواطنين بالغربية ،تبين من التحريات قيام عدد من المواطنين بتقديم بلاغات تفيد قيام صاحبة محل لتجارة الأدوات المنزلية بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيامها بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، مما مكنها من الإستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه مصرى من الشاكين وتوقفت عن رد أصول المبالغ المالية أو سداد الأرباح المتفق عليها، وقيامها بالإستيلاء على كامل المبالغ المالية لاصحابها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهمة المذكورة وضبطها وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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