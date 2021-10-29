تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:16 مساءً
أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:07 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
هام لأولياء أمور طلاب رابعة ابتدائى .. اعرفوا ازاى أولادكم هيمتحنوا وفق التقييم الجديد ؟
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:24 مساءً
125
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 04:37 مساءً
قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 04:22 مساءً
السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 03:52 مساءً
أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟
فيديو اليوم السابع
السبت 06 نوفمبر 2021 03:38 مساءً
التالى
مطواة وتهديدات.. القصة الكاملة لفصل طالبتين داخل مدرسة ببورفؤاد
Tweets by @3yonNews