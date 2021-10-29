أخبار عاجلة

السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة -
زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة -
إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة -
إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا -
«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات -
أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي -
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو -
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي -
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

الكتكوت بجنيه.. من سوق السيدة عائشة .. كتاكيت ملونة بألوان مبهجة

Print
مواضيع متعلقة
عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

عاجل - القمة تطيح بزيزو وطارق حامد من قائمة المنتخب وتعيد قفشة وشريف ومفاجأت بالجملة

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

قائمة المنتخب.. موقف قفشة وشريف من العودة للمنتخب بعد خماسية القمة واستبعاد مرموش

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

السر وراء غضب قفشة.. أكرم توفيق يتسبب في تعنيف زملائه والشناوي شارك في القمة مصابا

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟

أسعار الذهب في أعلى مستوياتها خلال شهرين ..هل الوقت ملائم للبيع أم الشراء؟