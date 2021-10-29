"توهة" قصيدة للفائزة بمسابقة الاندية الرياضية في الشعر

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فازت الشاعرة هند حسوب في مسابقة الاندية الرياضية في الشعر ، مسابقة " مهرجان ابداع حلمك قرب"

وتقدم المصري اليوم القصيدة التى فازت بها:

غريب حالي

رماني العُمر وَحدي هناك

لكام حدوتة باقيالي

لا ليّا ف قُرب حد نصيب

ولا في صُحبة دايمالي

بنام الليل بعين و بعين

و مُر الهَجر طوّالي ..

ف أرض لا هيَّ من شَكلي

ولا طَبعي وتفاصيلي

نهاري الليل ف أرواحهُم

نهارهم توقيتات ليلي

شَبية الخَلق من برة

كلامهم مش بيحكيلي

صديق العمُر ليل بيطُول

مراية وحافظة تفاصيلي ..

هناك الخَلق بالشيلة

وأرض الله تساع الكل

قلوب الخَلق ليل فَيَّاض

و قلبي الهم فية بيطُل

لا عمري ف يوم صاحبت فلان

ولا إتثَبِّت ف العنوان

هاجرت عشان كمان وعشان /

ألاقي اللُقمة مش بالذُل ..

عايرني الكل بطموحي..

كلامهُم كان رصاص أوجاع

وصابت قلبي مش روحي..

مشيت وانا روحي لسة هناك

زيادِت جرح ف جروحي..

صديقي الشِعر أوفى صديق

تَحَمَل يامة من بوحي ..

أيادي الفُرقة ماسكاني

وقِعت وكان سقوطي يَجوز

بقلب شعورةُ بيعاني

بعِدت ولما قولت هَغيب

لقيت الدنيا بايعاني ..

بَلِف وأعود مكاني هناك

وأعيد الدايرة من تاني..

بَميل يابة

فهمت المَغذى من جُملِت /

يا خَلق الدنيا كالغابة

يا خَلق الدنيا كدّابة

شموعها العيرة بتطَّفّي..

حنيني لأمي بات موجوع

و دونها الحلو بقى " عادي"

مفيش ولا حضن بيدَفِّي..

عيوني بترصُد الأحزان

تملي الفَرْح متخَفِّي

وإيدي لغيري خَدَّامة.. /

بَميل يامة

يشُق الهم قلبي سنين

و ليّا سنين ف دوامة

غرِقت ف عُمر بير و غريق

صِبرت يا نَفْس مِتلامة

صِبرت يا راحة مش بتدوم ..

عانيت بسنيني مش بالكوم..

لا راحة تبات ف ليلي هناك

وحتى الفَرْح مش بيدوم..

أكني بدونكوا شئ ولا شئ

مُجرد شخص يَدعو هموم..

يا ناس " الهَجر" مش ميزة

دة غصب و شوق وقلة نوم ..

يوماتي الفُرقة فيك بتبات

تقاسم عُمرَك المَهدور

يا صاحبي إن كنت ناوي ف يوم

تهاجر ، عِد شوف بالدور /

شوف اللي طموحةُ راح مِنّةُ

شوف اللي الفَرْح غاب عَنّةُ

شوف اللي سنينةُ فاتها وحيد

وف اللي بلادةُ من سِنّةُ..

هَتِلقى الفرق " بيخَوِّف "

بلاش تهجُر ف يوم أراضيك

عليك الحزن هَيوَلِّف ..

وليلة هَتيجي يامة عليك

و عين الذكريات تِنزِف ..

و يمشي الوقت على مَهلةُ /

حنينَك كل ليل موجوع

محدش يوم هيسمع ليك

لو إتعَمِدت تِندَهلةُ

تبات وحديك تقوم وَحديك

و غيرَك بات ف ليل أهلةُ..

رسالتي لناس كتير فاكرين

بإن " الهجرة " بترَيَّح

لا عُمر البُعد هَينَسيك

ولا المال إن كِتِر يفِرِح ..

دة والله البُعد شئ قاسي /

تَمَلّي أبويا ويايا

وأمي ف كل أنفاسي

لا ليا حبيبة باقيالي

هناك الناس دي مش ناسي

لا بَفضل وقت على حالي

وحتى ف ضِل مش رَاسي

هاجرت الشاب ب طموحةُ

و عُدت الشيب سَكن " راسي" ...

#توهة

#هند_حسوب