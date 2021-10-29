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شرطة المسطحات: ضبط ١٠٣ قضية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

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شرطة المسطحات: ضبط ١٠٣ قضية متنوعة خلال ٢٤ ساعة شرطة المسطحات: ضبط ١٠٣ قضية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة أمنية إستهدفت نطاق محافظاتالقليوبية والمنوفية والشرقية، أسرفت جهودها عن ضبط ١٠٣ قضية متنوعة.

وتمكنت الحملات من ضبط مسبك زهر ومسبك ألومنيوم ومصنع سحب ودرفلة حديد ومسبك و سحب ودرفلةالنحاس، لوجود مخالفات بيئية تتمثل فى مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية والحرق المكشوف للمخلفاتالناتجة عن النشاط التخزين غير الآمن للمخلفات الخطرة والتخلص غير الآمن للمخلفات الخطرة وعدم وجود الموافقةالبيئية لمزاولة النشاط وعدم وجود سجل الحالة البيئية.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع عشوائى غير مرخص لتدوير المخلفات فى تصنيع المنتجات البلاستيكية، وضبطبداخله ٩ طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدونبيانات، وخط إنتاج عشوائى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية- كمية كبيرة من العبوات المنسوبة لشركات وهمية معدةللتعبئة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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