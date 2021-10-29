أخبار عاجلة

السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة -
زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة -
إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة -
إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا -
«رويترز»: الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات -
أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي -
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو -
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي -
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

Print
رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة من رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة بالانتشار الأمني في جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن خطتها الأمنية في القاهرة والمحافظات، والانتشار على الطرق والمحاور لتحقيق الأمن والأمان، كما وافق مجلس الوزراء في الأول من سبتمبر الماضي على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص- بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها الأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة

السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة

زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة

زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة

إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا

إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا