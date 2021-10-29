من بينهم «منة فضالى»و«رانيا يوسف»و«تامر أمين».. قضايا المشاهير في أسبوع

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شهدت المحكمة الاقتصادية عدد من قضايا المشاهير التي اهتم بها رواد السوشيال ميديا والتي أصدرت المحكمة بشأنها قرارات ومن أبرزها رفض المحكمة الاقتصادية، دعوى التعويض المقامة ضد الفنانة منة فضالي بتهمة نشر أخبار كاذبة والتشهير.أقام رجل أعمال دعوى ضد الفنانة منة فضالى يطالبها بتعويض 3 ملايين جنيه.

تعود الواقعة لعام 2019، عندما توجهت الفنانة منة فضالي لشراء بعض المشغولات الذهبية من أحد المحال وعندما طلبت تخفيض السعر رفض صاحب المحل ونشرت أخبارا على موقع التواصل الاجتماعي ما اعتبرها تشهيرًا بالمحل بما لا يمثل الحقيقة.

كما قررت المحكمة الاقتصادية، إحالة دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد الإعلامي عبدالناصر زيدان، التي يطالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه، إلى الخبراء .

كان هيثم عباس المحامي، وكيلا عن «أمين»، أقام دعوى تطالب «زيدان» بالتعويض، بعدما نشر «الأخير» مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ما أصابه بأضرار أدبية ومادية جسيمة، ما حدا به لإقامة الدعوى أمام «الاقتصادية» للقضاء له بتعويضه.

وقررت المحكمة الإقتصادية مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح قصر النيل برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الفارس.

يذكر أن نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا ضد «يوسف» بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع «الفارس»، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.