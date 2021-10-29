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ضبط ١٨٤ طربة حشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية

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ضبط ١٨٤ طربة حشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية ضبط ١٨٤ طربة حشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 184 طربة لمخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسكندرية بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين لهما معلوماتجنائية، بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 184 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتفين للإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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