ضبط ١٨٠٠ كيلو "جبنة" فاسدة بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الإسكندرية من ضبط1800 كيلو جرام جبن غير صالحة للإستهلاك الآدمى قبل طرحه بالأسواق بثلاجةمواد غذائية.

تم ضبط المضبوطات بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، واتهامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجالالغش التجارى، وحيازة كميات من منتجات الألبان "جبن رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وضبط بداخل الثلاجة 1800 كيلو جرام "جبن رومى" بها تغير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك ال آدمىبقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.