إخلاء سبيل 6 ب«كفن عين شمس» والمؤبد للمتهم بتقطيع ابنته ب«منشار» ..حصاد الإسبوع بمحاكم الجنايات

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نظرت محاكم الجنايات، الإسبوع الماضي، عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، وأصدرت احكاما وقرارات، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم بقتل ابنته وتقطيع جثتها بـ«منشار» في منطقة الطالبية بالسجن المؤبد، وكانت النيابة قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، جدّدها قاضي المعارضات لـ15 يومًا.

وفي وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن غموض العثور على أجزاء آدمية في الطالبية بعد 16 شهرًا من ارتكاب الجريمة.

وأفادت التحريات بأن والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه قام بتقطيعها بـ«مُنشار ووزعها إلى أجزاء وألقاها في أسفل الدائري الإقليمي وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي».

تم ضبط المتهم، واعترف بأنه نفذ جريمته، ولم يكن يتوقع القبض عليه بعد كل هذه المدة، خاصة أنه لم يبلغ بغيابها، وتخلص من جثتها في أكثر من مكان، وتولت النيابة التحقيق.

كان ضباط قسم الطالبية بالجيزة قد تلقوا بلاغًا يوم 26 أبريل 2019 بالعثور على جزء آدمي لأنثى حديث التقطيع بقطعة أرض فضاء «مقلب قمامة» بدائرة القسم، وفي اليوم التالي تم العثور على 2 كيس بداخلهما أجزاء آدمية «ساعدان وذراعان وساقان وقدمان» تتطابق مع الأجزاء السابق العثور عليها أسفل الدائري الإقليمي بمركز منشأة القناطر.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقاده اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلت تحريات إلى اختفاء «طالبة»- 14 سنة- مقيمة بالعمرانية في توقيت معاصر لاكتشاف الواقعة وتشابه أوصافها الجسدية مع الأجزاء المعثور عليها.

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 20 متهمًا في اتهامهم بالبلطجة في واقعة تقديم الكفن في عين شمس، لجلسة 24 يناير، مع إخلاء سبيل 6 متهمين.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيلي يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها، والتى أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين، ولكنهما رفضا الصلح بينهما.

وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى، حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.

وفي هذا الموعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسًا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس عامين، في اتهامهم بسرقة السيارات في مدينة نصر.

كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات عن طريق المفتاح المصطنع بمدينة نصر، وعقب السرقة يساومون مالكها بإعادتها مقابل مبلغ مالى، ووجهت النيابة للمتهمين تهم السرقة وحيازة سلاح نارى «طبنجة» دون الأحوال المصرح بها قانونيا.

البداية كانت تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة سيارته خلال إيقافهما بدائرة القسم، إضافه إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من المتهمين يطلبون منه مبلغ 70 ألف جنيه مقابل إعادتها، وأكدت التحريات صحة ما ورد في البلاغ من معلومات، وتم عمل عدة أكمنة والقبض على المتهمين وعثر بحيازتهم على سلاح نارى «طبنجة» يتم استخدامها عند تنفيذ جرائمهم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهم بقتل شاب حاصل على ليسانس حقوق، على طريق أوتوستراد المعادي بعد أن أوهمه بقدرته على تعيينه ضمن الضباط المتخصصين والاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه لـ21 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيى الدين، وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنه أنكرها تماما.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لأنه في يوم 18 ديسمبر من العام الماضي، بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، بأن استدرجه على طريق أوتوستراد المعادي، وسدد له عدة طعنات نافذة للتخلص منه بعد أن استولى منه على مبلغ مالي قدره 150 ألف جنيه، وأفادت التحقيقات بأن المتهم ادعى أن لديه علاقات قوية تجعله يلتحق بالشرطة المتخصص

ضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالحبس عاما، في إتهامهم بالسرقة في مدينة السلام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم تهمه السرقة، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين سرقوا أجزاء حديدية من أعمدة إنارة وكمية من الأسياخ الحديدية من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة السلام.

البداية كانت أثناء مرور معاون مباحث قسم شرطة السلام بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد المتهمين يستقلون دراجة نارية دون لوحات معدنية «تروسيكل» وبها عمود إنارة وأجزاء حديدية من عمود إنارة وكمية أسياخ حديد تسليح وغطاء بالوعة صرف صحى، وبمواجهتم بالمضبوطات ،اعترفوا بإنها ناتجة من واقعة سرقة إحدى المواقع تحت الإنشاء، حرر محضر بالمحضر ،وإحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، تأجيل محاكمة الدكتور أيمن منصور ندا لجلسة 22 نوفمبر المقبل للاطلاع في اتهامه بسب وقذف الإعلاميين.

كان أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قال عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أحمد موسى مذيع على مسئوليتي، مواصفات المذيع كما تشير إليها الكتب غير موجودة فيه، وخصائص الصوت والأداء غير متوفرة لديه، بل لديه مشكلات صوتية وأدائية واضحة تمثل في حد ذاتها عائقاً أمام الإنسان الطبيعي للتواصل مع الآخرين وللتفاعل معهم فما بالك بالمذيع، ولديه مشكلات ثقافية واضحة تمنعه من التأثير، وله مواصفات شكلية ظاهرة تمنعه من الإقناع، وهو دائم الوقوع في أخطاء مهنية كفيلة باعتزاله الإعلام نهائياً».

ورد الإعلامي أحمد موسى على الدكتور أيمن منصور ندا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا: «المتنمر أيمن منصور ندا من حقك النقد، لكن أن تتنمر على جسمي وصوتي وما خلقه المولى سبحانه وتعالى، فهذا يخرج من النقد إلى التنمر والإساءة والسخرية».

أضاف: «هل هذا مستوى من يفترض فيه أن يدرس لأولادنا في الجامعة معنى القيم والأخلاق وأحترام الآخر، ويكون هو نفسه من يتنمر ويسخر، سوف يتولى المستشار القانوني عمر الأصمعي تقديم بلاغ لمعالي النائب العام ضد المتنمر أيمن منصور ندا الأستاذ الجامعي، ويطبق القانون على المتنمر»