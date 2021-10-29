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الداخلية: ضبط ٥٥ سلاح ناري خلال ٢٤ ساعة

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الداخلية: ضبط ٥٥ سلاح ناري خلال ٢٤ ساعة الداخلية: ضبط ٥٥ سلاح ناري خلال ٢٤ ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 55 قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ 51958 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 55 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 50 متهم، و تنفيذ 51958 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 2 تشكيل عصابى ، ضما 4 متهمين ، إرتكبوا ٨ حادث متنوع، و٢٨ متهمهارب، و١١ لممارستهم البلطجة، و25613 مخالفة مرورية متنوعة.

  • تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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