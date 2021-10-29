بسبب كورونا .. المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية لـ30 نوفمبر

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أعلنت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمدة شهر حتى 30 نوفمبر المقبل، ووفقا لوزير الصحة المغربي خالد آيت، إن فرض الجواز الصحي ليس وسيلة للتضييق على الناس ولكن للحفاظ على السلامة وتجنب البؤر الوبائية.

وأضاف أن هذا الجواز الصحي ليس دائما وإنما هو مجرد أداة في هذا الوقت للحفاظ على المكتسبات، لحين الوصول للمناعة الجماعية.

واشار إلى أن الحالة الوبائية في المغرب تحسنت إجمالا، لكن بلاده لا تعيش في معزل عن المناطق الأخرى، وليس في منأى عن أي انتكاسة أخرى، مؤكدا أن الوصول إلى المناعة الجماعية تستهدف تطعيم 80 % من السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة، وفقا لـ «رويترز».