تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:07 مساءً
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
لماذا غيّر مارك زوكربيرغ اسم فيسبوك إلى ميتا؟
فيديو
cnn arabic
الجمعة 29 أكتوبر 2021 12:13 مساءً
122
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شاهد.. رقصة Riverdance الأيقونية المبهرة في إكسبو 2020 دبي
cnn arabic
السبت 06 نوفمبر 2021 02:36 مساءً
عام على الانتخابات الأمريكية.. هذا ما حدث داخل قاعة الكونغرس بعد محاولة انقلاب ترامب
cnn arabic
السبت 06 نوفمبر 2021 11:35 صباحاً
عرض يستكشف شكل الوعي البشري باستخدام "الدرونز" في إكسبو 2020 دبي
cnn arabic
السبت 06 نوفمبر 2021 09:07 صباحاً
وداع صباح فخري.. "بابل ليست قندهار" والموسيقى تصدح في دبي والرياض: الأبرز في أسبوع
cnn arabic
السبت 06 نوفمبر 2021 09:07 صباحاً
السابق
حب الزمالك بيجرى فى دمه وبيحلم بالدورى وكأس إفريقيا..حكاية طفل مباراة القمة الباكى
التالى
مطواة وتهديدات.. القصة الكاملة لفصل طالبتين داخل مدرسة ببورفؤاد
Tweets by @3yonNews