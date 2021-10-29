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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير ومرتفعات الباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير ومرتفعات الباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على جازان وعسير ومرتفعات الباحة ومكة والمدينة
غيوم على حائل والجوف والحدود الشمالية وضباب بسواحل الخليج العربي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على منطقتَي جازان وعسير؛ تمتد إلى مرتفعات: الباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها سحب رعدية على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية إلى جنوبية غربية؛ تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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