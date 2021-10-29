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«السياحة والآثار»: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف خوفو

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«السياحة والآثار»: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف خوفو «السياحة والآثار»: الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني لمتحف خوفو

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قالت وزارة السياحة و الآثار، إن د. خالد العناني وزير السياحة و الأثار، ترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، و استعرض مستجدات الأعمال بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني والمعدني بنسبة 100%، وجارى البدء في أعمال التشطيبات.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ اللازم نحو التأكد من إزالة المبني القديم للمركب بمنطقة أهرامات الجيزة بالكامل والذي كان يشوه المنظر الجمالي للهرم الأكبر خوفو.

كما تم التطرق خلال الاجتماع لبعض الخطط التنفيذية المقدمة من مشغل الخدمات لاستغلال الفراغات. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة سابقاً للانتهاء من كافة المناطق داخل المتحف. هذا بالإضافة إلى أنه تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي وتقدم الأعمال بالعمل الأثري بالمتحف وأساليب العرض المتحفي لقاعات العرض.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف، بالإضافة إلى إحاطة المجلس بموقف إعداد اللوائح التنظيمية للمتحف، وخطة نقل الآثار الثقيلة ، وكذلك مستجدات تنفيذ العقد مع شركة تشغيل خدمات المتحف.

المصرى اليوم

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