«العناني» يناقش الخطط الترويجية لـ«المتحف الكبير»

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ترأس الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك.

وشهدت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والتي جاءت في إطار استعدادات الانتهاء من مشروع المتحف تمهيداً لافتتاحه ومنها مناقشة عدد من مقترحات الخطط الترويجية له خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مقترح تنظيم فعالية كبرى للترويج له ولمنطقة أهرامات الجيزة مع بدء العام الجديد.

وقام اللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، بإحاطة المجلس بآخر مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية وما آلت إليه نسب الإنجاز في مشروع المتحف المصري الكبير .