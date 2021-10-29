«الأقصر للسينما الأفريقية» يكرم النجم عمرو سعد والمخرجة أبولين تراوري في دورته المقبلة

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أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن تكريم المخرجة أبولين تراوري من ( بوركينا فاسو ) خلال حفل افتتاح الدورة ( 11 ) وهي من مواليد عام 1976، وعملت كمساعد مخرج مع السينمائي البوركيني الكبير إدريسا وادراجو، وقدمت العديد من الأفلام الروائية القصيرة، كما شارك فيلمها «كوناندي» في مهرجان تورنتو عام 2003، وقدمت أفلام روائية طويلة منها «تحت ضوء القمر» و«ديزرانس» بطولة جيمي جان لوي، والذي حصل على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الدياسبورا بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية، كما قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في بلدها بوركينا فاسو.

ويكرم المهرجان أيضا في دورته المقبلة النجم المصري عمرو سعد وهو من مواليد حي السيدة زينب عام 1977، تخرج في قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفي مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابله خالد يوسف، وكانت البداية بتقديم دورين مساعدين في فيلمي (المدينة) مع المخرج يسري نصر الله، و(الآخر) ليوسف شاهين .

بعدها توالت أعماله السينمائية والتي من أهمها عام 2007 فيلم (حين ميسرة)، وتلاه فيلم (دكان شحاتة) مع المخرج خالد يوسف، وبعدها واصل بطولاته السينمائية من خلال فيلم (الكبار) باﻹضافة إلى فيلمي (حديد، ريجاتا) الذي تعاون من خلالهما مع المنتج محمد السبكي، وفيلم (مولانا) المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، كما قام بالبطولة في الدراما التليفزيونية أيضًا منذ عام 2010، وكان أول مسلسل من بطولته هو (مملكة الجبل)، باﻹضافة إلى الجزئين الأول والثاني من مسلسل (شارع عبدالعزيز) ومسلسلي (خرم إبرة، ولد فضة) وكانت آخر أعماله مسلسل (ملوك الجدعنة ) .

حصل النجم عمرو سعد على العديد من الجوائز ولكن أهمها جائزة أفضل ممثل عن دور الشيخ حاتم في فيلم «مولانا» من عدة مهرجانات منها: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والاسكندرية السينمائي، تطوان بالمغرب، المركز الكاثوليكي للسينما .

كانت ادارة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية قد أعلنت منذ فترة قصيرة خلال بيان صحفي عن تكريم النجم الكبير حسين فهمي ومنحه جائزة انجاز العمر عن مجمل أعماله السينمائية.

«الأقصر للسينما الأفريقية» سيقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11) ،والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائي .