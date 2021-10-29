أخبار عاجلة

أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي -
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو -
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي -
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان -
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام -
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان -
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير -
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

حلمي بكر يحرص على حضور أول حفلات حلمي عبد الباقي بعد غياب طويل (صور)

Print
حلمي بكر يحرص على حضور أول حفلات حلمي عبد الباقي بعد غياب طويل (صور) حلمي بكر يحرص على حضور أول حفلات حلمي عبد الباقي بعد غياب طويل (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا المطرب الفنان حلمى عبدالباقى، حفل جماهيري ضخم، بعد غياب سنوات بحفل داخل ساقية عبدالمنعم الصاوي، أمس الخميس، بصحبة فرقته الموسيقية بقاعة الحكمة بساقية .

بدأ الحفل في السابعة مساءً، بكلمة ترحيب من المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى «مؤسس الساقية» وسعادته بعودة الفنان والمطرب حلمى عبدالباقى للساحة الفنية والذى يعد قيمة فنية كبيرة وتمنى للحضور قضاء وقت ممتع مع الحفل.

ثم صعد الفنان وحرص على الحضور الموسيقار الكبير حلمى بكر، والفنان شريف باهر،والملحن حسن دنيا، ثم بدأ حفله بأغنية «ذكريات» وغني بعدها باقة من أجمل أغانيه المعروفة والتى من بينها«نورت أيام ،أصعب طريق، عشان خاطرى، مشوار الحياة، زى الهوا، مع السلامة، الأسامى، بهية» ،واختتم الفنان حلمى عبدالباقى حفله بأغنية «ياحبيبتى يامصر» وسط ترحيب وتصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة

السيسي يوجه بإقامة منظومة خدمات متكاملة على امتداد الطرق والمحاور الجديدة

زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة

زيادة في السياحة الروسية للغردقة.. والمطار يستقبل 110 رحلة دولية في 24 ساعة

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركزي سمالوط ومغاغة

إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا

إثيوبيا تعلن إحباط مخطط لضرب العاصمة أديس أبابا