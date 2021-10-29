حلمي بكر يحرص على حضور أول حفلات حلمي عبد الباقي بعد غياب طويل (صور)

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أحيا المطرب الفنان حلمى عبدالباقى، حفل جماهيري ضخم، بعد غياب سنوات بحفل داخل ساقية عبدالمنعم الصاوي، أمس الخميس، بصحبة فرقته الموسيقية بقاعة الحكمة بساقية .

بدأ الحفل في السابعة مساءً، بكلمة ترحيب من المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى «مؤسس الساقية» وسعادته بعودة الفنان والمطرب حلمى عبدالباقى للساحة الفنية والذى يعد قيمة فنية كبيرة وتمنى للحضور قضاء وقت ممتع مع الحفل.

ثم صعد الفنان وحرص على الحضور الموسيقار الكبير حلمى بكر، والفنان شريف باهر،والملحن حسن دنيا، ثم بدأ حفله بأغنية «ذكريات» وغني بعدها باقة من أجمل أغانيه المعروفة والتى من بينها«نورت أيام ،أصعب طريق، عشان خاطرى، مشوار الحياة، زى الهوا، مع السلامة، الأسامى، بهية» ،واختتم الفنان حلمى عبدالباقى حفله بأغنية «ياحبيبتى يامصر» وسط ترحيب وتصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل .