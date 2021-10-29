انتشال جثة غريق مجهول الهوية بالرياح التوفيقي بطوخ

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمساعدة أهالي قرية بلتان دائرة مركز شرطة طوخ من انتشال جثة غريق طافية في مياه الرياح التوفيقي بالقرب من كوبري بلتان وتبين ان الجثة مجهولة وجارى النشر عنها للتوصل إلى أهليته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسي مأمور مركز شرطة طوخ بالواقعة.

وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ وقوات الإنقاذ النهري وتبين من المعاينة أن الجثة لغريق بالعقد الرابع ويرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد معه أي أوراق تدل على شخصيته.

تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى بنها العام وتم النشر بأوصافها وتحررمحضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وكلفت رجال المباحث بسرعة بالتحري عن الواقعة لكشف ظروفها وملابساتها.