الأوقاف تفتتح 11 مسجداً جديداً اليوم

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدا في 6 محافظات مقسمة إلى 11 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن 258 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
- النصر – فرشلة – م. أبو عمر
- النور الكبير – كشك – ديرب نجم
- أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية
- الشلح – الملاك – أبو حماد
مديرية أوقاف البحيرة
- الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي
- عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت
مديرية أوقاف القليوبية
- الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر
- الحسيني فهمي – ناي - قليوب
مديرية أوقاف المنيا
- أحمد خالد – بني خالد - سمالوط
مديرية أوقاف المنوفية
- السلام – جريس – مركز أشمون
مديرية أوقاف أسوان
- إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية
- سيدي خميس – شبين الكوم.