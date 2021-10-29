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الأوقاف تفتتح 11 مسجداً جديداً اليوم

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الأوقاف تفتتح 11 مسجداً جديداً اليوم الأوقاف تفتتح 11 مسجداً جديداً اليوم

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدا في 6 محافظات مقسمة إلى 11 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن 258 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

  1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر
  2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم
  3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية
  4. الشلح – الملاك – أبو حماد

مديرية أوقاف البحيرة

  1. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي
  2. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت

مديرية أوقاف القليوبية

  1. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر
  2. الحسيني فهمي – ناي - قليوب

مديرية أوقاف المنيا

  1. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط

مديرية أوقاف المنوفية

  1. السلام – جريس – مركز أشمون

مديرية أوقاف أسوان

  1. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية

  1. سيدي خميس – شبين الكوم.

المصرى اليوم

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