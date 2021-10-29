الأوقاف تفتتح 11 مسجداً جديداً اليوم

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تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدا في 6 محافظات مقسمة إلى 11 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن 258 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.

والمساجد المقرر افتتاحها هي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

النصر – فرشلة – م. أبو عمر النور الكبير – كشك – ديرب نجم أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية الشلح – الملاك – أبو حماد

مديرية أوقاف البحيرة

الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت

مديرية أوقاف القليوبية

الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر الحسيني فهمي – ناي - قليوب

مديرية أوقاف المنيا

أحمد خالد – بني خالد - سمالوط

مديرية أوقاف المنوفية

السلام – جريس – مركز أشمون

مديرية أوقاف أسوان

إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية