لرد اعتبارهن.. «الزناتي» يوجه بتكريم 3 معلمات بعد التعدي عليهن داخل مدرسة بقليوب

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أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام، تلقيها شكوى من 3 معلمات بمدرسة (جزيرة النجدى)، التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، بعد تعدي ولية أمر وأبنائها عليهن داخل المدرسة، بالضرب والسب، أمام التلاميذ، لرفض دخولهم الحرم المدرسى، مما استدعى تحرير معلمات المدرسة محضر في قسم الشرطة ضد المعتدين، وتم إحالة القضية إلى النيابة.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي، أنه فور تلقى إخطار بالواقعة، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، بمتابعة فورية من محمد منتصر، رئيس فرعية المعلمين بقليوب، وجميع أعضاء اللجنة النقابية، ومرافقة المعلمات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ولية الأمر وأبنائها، ومتابعة محامى النقابة لتحقيقات النيابة بقليوب، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالثلاث معلمات.

وأضاف البيان: «رافقت اللجنة النقابية المعلمات الثلاث، خلال جميع الخطوات القانونية بدءاً من تحرير البلاغ في قسم الشرطة، حتى استماع أقوالهن في النيابة، وعودتهن إلى منازلهن فجرا، وتؤكد نقابة المعلمين أنها تقف مع أبنائها ضد أي واقعة تعدى عليهم، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم الأدبية والمعنوية والقانونية».

وكلف الزناتى، بتولى فرعية المعلمين بقليوب، تكريم المعلمات الثلاث داخل مدرستهن، وأمام جميع الطلاب، بداية الأسبوع المقبل، لرد اعتبارهن أمام الجميع، وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأديه رسالته في تربية وتعليم الأجيال.