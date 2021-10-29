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«الأطباء»: لجنة الرواد تنشئ قاعدة بيانات للأعضاء على المعاش

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«الأطباء»: لجنة الرواد تنشئ قاعدة بيانات للأعضاء على المعاش «الأطباء»: لجنة الرواد تنشئ قاعدة بيانات للأعضاء على المعاش

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن قيام لجنة الرواد، بالنقابة بعمل قاعدة بيانات للأطباء فوق سن الـ60 عام، وذلك لتتواصل الفعال معهم، وتفعيل الخدمات الخاصة بهم بالنقابة العامة للاطباء، وتسهيلا عليهم في الحصول على الخدمات النقابية.

وأوضحت الدكتورة ايمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة، ومقرر لجنة الرواد، أنه على الأطباء على المعاش، ملىء نموذج بيانات متوفر بالنقابة العامة، وكذلك على صفحة النقابة بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، وذلك لتسهيل التواصل معهم، وابلاغهم بمواعيد تحديث المعاش المطلوب، منعاً لتوقفه من اتحاد المهن الطبية، وكذلك لابلاغهم بأي خدمات تقوم اللجنة بتفعيلها تخص الاطباء ممن تخطو سن المعاش.

المصرى اليوم

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