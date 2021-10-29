من بينهم إعدام بهاء كشك وأخرين والحكم على متهمى «الجوكر» وتأجيل محاكمة محمود عزت ..حصاد الإسبوع من قضايا الإرهاب

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شهدت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، عدد من القضايا المتهم بها بعض من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأصدرت المحكمة في بعضها أحكاما وقرارات تأجيل. قضت الدائرة الخامسة إرهاب، بمعاقبة بهاء كشك، أحد أعضاء تنظيم هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و٢اخرين، بالإعدام شنقا وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية المرابطين».صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت المحكمة أحالت اوراق الارهابى بهاء كشك واخرين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى في اعدامهم

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه باقتحام الحدود الشرقية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون» لجلسة 17 نوفمبر

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 أثناء ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية .

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مجلس الوزراء» لجلسة 8 نوفمبر.

كان قاضي التحقيق قد نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية» لجلسة 10 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019 تولّوا قيادة جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط وفرد شرطة وتخريب ممتلكات عامة «سيارات شرطة».

ووجّهت النيابة للمتهمين الأول والثاني الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية «بنادق ومسدسات خرطوش».

وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العمرانية» لجلسة 10 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من عام 2015 حتى 7 سبتمبر 2019 تولّوا قيادة جماعة إرهابية والشروع في قتل ضابط وفرد شرطة وتخريب ممتلكات عامة «سيارات شرطة».

ووجّهت النيابة للمتهمين الأول والثاني الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقتها وحيازة أسلحة نارية «بنادق ومسدسات خرطوش».

كما حددت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 8 نوفمبر المقبل للحكم على المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين، في اتهامهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على رجال السلطة، واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الجوكر الإرهابية».

كانت النيابة أحالت المتهمين بينهم هاربون إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

كما وجّهت لهم النيابة تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ومشخشنة، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم

و أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العجوزة» المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام،لجلسة 12نوفمبر.

كانت النيابة أحالت 12 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إنها تتهم «كلا من «مصطفى. ع» و«أحمد. م» و«محمد.ع» و«محمد. أ» و«حسين. ع» و«كريم. ط» و«محمد. م» و«أنور. س» و«عبدالرحمن. أ» و«مصطفى. ج» و«عبدالفتاح. م» و«أحمد. م» لأنهم في غضون الفترة من عامي 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر».

كما أن «المتهمين من الثانى حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون حتى السابع إضافة إلى الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية».

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«داعش العجوزة» المتهمين فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، هدفها تكدير السلم العام، وأجلت القضية لجلسة 12نوفمبر.

كانت النيابة أحالت 12 متهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها إحداث الفوضى وزعزعة أمن البلاد.

وقالت النيابة في أمر الإحالة إنها تتهم «كلا من «مصطفى. ع» و«أحمد. م» و«محمد.ع» و«محمد. أ» و«حسين. ع» و«كريم. ط» و«محمد. م» و«أنور. س» و«عبدالرحمن. أ» و«مصطفى. ج» و«عبدالفتاح. م» و«أحمد. م» لأنهم في غضون الفترة من عامي 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر».

كما أن «المتهمين من الثانى حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون حتى السابع إضافة إلى الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية».