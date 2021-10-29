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مايا مرسي: دعم المرأة المعّنفة من خلال وحدة تضم مجموعة من الوزارات

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مايا مرسي: دعم المرأة المعّنفة من خلال وحدة تضم مجموعة من الوزارات مايا مرسي: دعم المرأة المعّنفة من خلال وحدة تضم مجموعة من الوزارات

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أوضحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن وحدة حماية المرأة من العنف تم انشائها بقرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 ، ومقرها فى نطاق القاهرة الكبرى، والهدف الأساسي من انشائها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

وأشارت مرسى، إلى أن وحدة حماية المرأة تضم وزارات العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام .

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة ورئيس وفد المشارك فى مؤتمر (سيداو) والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف ، للقضاء على جميع أِشكال التمييز ضد المرأة ، عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى قضايا المرأة.

المصرى اليوم

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