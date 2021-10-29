تحذيرات من سقوط أمطار جنوب البحر الأحمر

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تلقت إدراة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا بشأن توقعات بهطول أمطار ما بين الخفيفة وتصل إلى متوسطة الشدة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب وشلاتين)، بحسب ما أشارت إليه نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢٨ اكتوبر وحتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١.

وأصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، تعليماته إلى مجالس مدن المحافظة وكافة الجهات المعنيه باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخى الحذر واتخاذ الاجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمه في هذا الشان لتجنب الاضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.