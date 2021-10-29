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ضبط شخص حاول إدخال مأكولات بها أقراص مخدرة وحشيش لمتهم في سجن طما بسوهاج

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ضبط شخص حاول إدخال مأكولات بها أقراص مخدرة وحشيش لمتهم في سجن طما بسوهاج ضبط شخص حاول إدخال مأكولات بها أقراص مخدرة وحشيش لمتهم في سجن طما بسوهاج

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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة السجناء والمحكوم عليهم بسجن مركز شرطة طما، فى شمال محافظة سوهاج، من ضبط ميكانيكى حاول إدخال مأكولات أخفى بداخلها أقراص مخدرة وحشيش لمتهم محبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحبوسين والمحكوم عليهم بسجن مركز الشرطة، من ضبط محمد . أ . أ "15 سنة - ميكانيكي" ويقيم بدائرة المركز، وبحوزته 30 قرص أبتريل مخدر، و4 قطع صغيرة الحجم من مخدر الحشيش تزن حوالي 12 جرام داخل بعض المأكولات، حال محاولته إدخالها للمدعو نصر . و . ن "18 سنة – عاطل" ويقيم ببندر طما، والمحبوس إحتياطياً علي ذمة أحد القضايا.

وبمواجهة المتهم أمام الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز طما، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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