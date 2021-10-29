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بطريقة ملفتة ومبتكرة، استخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ديناصورًا شرسًا للتحدثً إلى مقر الأمم المتحدة لحث قادة العالم على اتخاذ إجراءات إضافية تجاه المناخ، في فيلم قصير تم إطلاقه اليوم باعتباره حجر الزاوية في الحملة الجديدة «لا تختاروا الانقراض» التابعة للبرنامج.

وخلا الفيلم اقتحم الديناصورالمهيب قاعة الجمعية العامة المرموقة، التي تشتهر بإلقاء قادة العالم فيها لخطب غيرت تاريخ البشرية. وأخبر الديناصور جمهور الدبلوماسيين والشخصيات المرموقة الذين أصيبوا بالصدمة والذهول أنه «حان الوقت لكي يتوقف البشر عن تقديم الأعذار ويبدأوا في إجراء تغييرات»، وذلك لمعالجة أزمة المناخ.

وحذرهم الديناصور قائلً:ا «على الأقل، نحن انقرضنا بسبب اصطدام نيزك بالأرض»، مشيرًا إلى النظرية الشائعة التي تشرح انقراض الديناصورات منذ 70 مليون سنة. «فما هو عذرك؟».

ديناصور يقتحم الأمم المتحدة

يعد هذا الفيلم الأول من نوعه الذي يتم إنتاجه داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام صور منشأة بالحاسوب (CGI) ويضم مشاهير العالم الذين أدوا صوت الديناصور بعدة لغات، بما في ذلك الممثلون/ الممثلات دنيا سمير غانم (بالعربية) وإيزا غونزاليس (بالإسبانية)، ونيكولاي كوستر والداو (بالدنماركية)، وأيسي مايغا (بالفرنسية).

يستمر الديناصور في تسليط الضوء على كون الدعم المالي للوقود الأحفوري من خلال الإعانات- أموال دافعي الضرائب التي تساعد في إبقاء تكلفة الفحم والنفط والغاز منخفضة للمستهلكين- غير منطقي وغير معقول في مواجهة تغير المناخ.

يقول الديناصور: «فكر في كل الأشياء الأخرى التي يمكنك أن تقوم بها بهذه الأموال. ففي جميع أنحاء العالم، تعيش الشعوب في فقر. ألا تعتقد أن مساعدتهم ستكون منطقية أكثر من... دفع ثمن انقراض فصيلتك بأكمله؟».

صرحت أولريكا مودير، مديرة مكتب العلاقات الخارجية والترافع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائلة: «إن الفيلم ممتع ومثير للاهتمام، لكن القضايا التي يتحدث عنها لا يمكن أن تكون أكثر جدية. وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة على أزمة المناخ ’رمز أحمر للإنسانية‘. نريد أن يكون الفيلم ممتعًا، بل ونريد أيضًا التوعية بمدى خطورة الوضع. يجب على العالم تكثيف الإجراءات المتخذة بشأن مشكلة المناخ إذا أردنا النجاح في المحافظة على كوكبنا آمنًا من أجل والأجيال القادمة».

تهدف حملة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفيلمه «لا تختاروا الانقراض» إلى تسليط الضوء على دعم الوقود الأحفوري، وكيف أن هذا الدعم يمحي التقدم الكبير المحرز في القضاء على تغير المناخ، ويعود بالفائدة على الأغنياء مما يؤدي إلى عدم المساواة.

ويُظهر بحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر كجزء من الحملة أن العالم ينفق 423 مليار دولار أمريكي سنويًا حتى يوفر للمستهلكين الدعم على الوقود الأحفوري- مثل النفط، والكهرباء التي يتم توليدها عن طريق حرق أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، والغاز، والفحم.

فيمكن أن يغطي مثل هذا المبلغ تكلفة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لكل شخص في العالم، أو يدفع ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي اللازم للقضاء على الفقر المدقع العالمي.

وتأمل الحملة والفيلم في إتاحة القضايا التي أحيانًا ما تكون معقدة، وتقنية، وذات صلة بدعم الوقود الأحفوري وحالة الطوارئ المناخية. فيعد الهدف منهما تثقيف الأشخاص وتوصيل صوتهم في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الإجراءات التي تمت دعوة الجمهور لاتخاذها.

تم إنتاج فيلم «لا تختاروا الانقراض» بالشراكة مع اكتيفيستا لوس أنجلوس (Activista Los Angeles) (وكالة إبداعية حائزة على العديد من الجوائز)، وديفيد ليت (كاتب خطابات الرئيس الأمريكي باراك أوباما)، وفريمستور (Framestore) (الاستوديو الإبداعي وراء جيمس بوند (James Bond)، وحراس المجرة (Guardians of the Galaxy)، والمنتقمون: نهاية اللعبة Avengers End Game)). كما ضعت وكالة وندرمان طومسون (Wunderman Thompson) نظامًا بيئيًا رقميًا للمبادرة من أجل تمكين الناس في جميع أنحاء العالم من التحرك، بينما أنشأت شركة مايندبول (Mindpool) أداة مشاركة لجمع المعلومات لمنصة الحملة.

وتوفر مؤسسة بفبليك (PVBLIC) الاتصالات الاستراتيجية والدعم الإعلامي، وهي منظمة مبتكرة غير ربحية تحشد وسائل الإعلام، والبيانات، والتكنولوجيا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتأثير الاجتماعي في جميع أنحاء العالم. كما تتعاون العلامة التجارية للإكسسوارات المستدامة «بوتلتوب (BOTTLETOP) وحركتها #أساور_الوحدة #TOGETHERBAND مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إنتاج سلع حصرية بالشراكة مع الفنان البرازيلي سبيتو لصالح الحملة.