"المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى".. موضوع خطبة الجمعة

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يؤدى أئمة وخطباء المساجد خطبة الجمعة ،اليوم، تحت عنوان: "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، ضمن حملة بناء الوعى والتوعية بالحفاظ على المرافق العامة والتوعية بإنجازات الدولة.

وجددت وزارة الأوقاف، تأكيدها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة الحديث خلال خطبة الجمعة، حول أهمية الحصول على لقاح كورونا، وبيان أنه من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة، وأنه يدخل فى باب الحفاظ على النفس والأمن الصحى للمجتمع بأسره وهى غايات معتبرة شرعًا.