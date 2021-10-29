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رفع درجة الاستعداد لمواجه أزمات الطقس والسيول خلال فصل الشتاء بالمنيا

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رفع درجة الاستعداد لمواجه أزمات الطقس والسيول خلال فصل الشتاء بالمنيا رفع درجة الاستعداد لمواجه أزمات الطقس والسيول خلال فصل الشتاء بالمنيا

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية).

وأكد «القاضي» ضرورة العمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

كما وجه المحافظ بتنفيذ تجارب عملية داخل مدارس المحافظة لتدريب الطلاب والعاملين داخل المدرسة على التعامل مع أي كارثة طبيعية.

المصرى اليوم

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