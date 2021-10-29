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تنفيذ 4683 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

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تنفيذ 4683 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية تنفيذ 4683 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

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تمكنت مديرية امن القليوبية من تنفيذ حملة امنية مكبرة اسنهدفت البؤر الاجرامية في قري مركز شرطة طوخ وبعض المدن الأخرى، أسفرت عن تنفيذ 4683 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 5 قضايا مخدرات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مكتب المخدرات يفيد قيام حملة إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية أسفرت عن تنفيذ 4683 حكم قضائى متنوع ضبط 3 قطع سلاح نارى وأبيض.

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين «لإثنين منهم معلومات جنائية» تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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