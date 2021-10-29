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أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:07 مساءً
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان
-
السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
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حياة كريمة تضخ 520 مليون جنيه لدعم أبناء القرى الأكثر احتياجا
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فيديو اليوم السابع
الجمعة 29 أكتوبر 2021 11:24 صباحاً
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