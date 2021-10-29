أخبار عاجلة

أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم -
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي -
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو -
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي -
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح" -
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان -
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام -
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان -
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير -
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

كندا.. سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة شحن تعرضت للحريق

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان

شوكت ميرضيائيف يؤدى اليمين القانونية رئيسا لأوزبكستان

نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات

نيوزيلندا.. صدمة زوجين بعد عثورهما على حبة بطاطا ضخمة بوزن يفوق الـ7 كيلوغرامات

شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

جرحى جراء عملية طعن في قطار غرب ألمانيا

جرحى جراء عملية طعن في قطار غرب ألمانيا