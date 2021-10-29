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أسوان يستعيد صدارة «مجموعة الصعيد» بدوري المظاليم
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
أسطورة مانشستر يونايتد يفتح النار على اللاعبين بعد خسارة الديربي
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
برشلونة ينهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
الشوط الأول: تشيلسي يتقدم بهدف «هافرتز» على بيرنلي
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:15 مساءً
القيادة تُعزّي أمير الكويت وولي عهده في وفاة "الشيخ سعود الصباح"
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:07 مساءً
توقيع الكشف الطبي على 2217 مواطنا خلال قوافل طبية بأسوان
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
رحلة ترفيهية بالغواصة لمرضى الأورام و الغسيل الكلوى بمستشفى الغردقة العام
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
ضبط 543 مخالفة مرورية في أسوان
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
«تنظيم الكهرباء» يقدم نصيحة عاجلة للمواطنين لخفض قيمة الفواتير
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
ضبط كيلو بانجو وسلاح بحوزة 4 عاطلين في أسوان
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السبت 06 نوفمبر 2021 06:01 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
كندا.. سقوط أكثر من 100 حاوية من سفينة شحن تعرضت للحريق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 29 أكتوبر 2021 11:20 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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