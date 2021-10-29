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ممدوح رسلان يجتمع مع مسؤولي مشروع الحلول المتكاملة للمياه بالوكالة الأمريكية للتنمية «IWSS»

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ممدوح رسلان يجتمع مع مسؤولي مشروع الحلول المتكاملة للمياه بالوكالة الأمريكية للتنمية «IWSS» ممدوح رسلان يجتمع مع مسؤولي مشروع الحلول المتكاملة للمياه بالوكالة الأمريكية للتنمية «IWSS»

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اجتمع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع مسئولى مشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، ورؤساء شركات مياه الشرب بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر، في إطار مشروع IWSS والمبنى على الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الدولية للتنمية، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن مشروع IWSS بالتعاون مع الوكالة الأمريكية يتم تطبيقه حاليا في خمسة شركات تابعة بمحافظات (اسيوط، سوهاج، المنيا، قنا والأقصر)، ويهدف إلى إدارة أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، تغطية التكاليف، وتقليل الفاقد والمياه الغير محاسب عليها، وتقديم الدعم الفنى وإنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد أن تقييم نتائج البرنامج بعد تطبيقه في الشركات الخمسة، ستكون دافعا لتعميمه بباقى الشركات التابعة، لتعميق مفاهيم الإدارة على أسس اقتصادية وتنموية من خلال إدارة الأصول وتقليل الفاقد، مشيرا إلى أهمية قياس كمية المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، مع التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمحاسبة وفقا القراءات الفعلية.

وأضاف أن الشركة القابضة تتوسع في تطبيق برامج تقليل الفاقد، من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة«DMA» محددة المداخل والمخارج، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائي والتجاري بالشبكات، كما تتجه الشركة حالياً إلى التوسع في تركيب أجهزة القياس للشبكات بعد تقسيمها إلى مناطق أوسع نطاقا DMZ لقياس كميات المياه المغذية للشبكات شهرياً للحد من الفاقد بمعدلات أسرع.

ومن جانبه استعرض جون هندرسون مدير المشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية، أوجه التعاون مع الشركة القابضة من خلال برنامج إدارة الأصول والذى استمر على مدار ١٠ سنوات، والتنسيق مع الشركة لتطويره، موضحا أن خدمة أعمال إدارة الأصول في مشروع IWSSTA'S تنقسم إلى مسارين رئيسيين هما نظام صيانة وإدارة الأصول المتكاملة، وتحسين ممارسات إدارة الأصول.

وتابع أن الهدف من البرنامج هو توحيد قاعدة البيانات، لتوفير البيانات الصحيحة التي تساعد متخذ القرار، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الأكمل، وتدريب فرق العمل.

واضاف أن خطة تقليل الفاقد تستهدف تحديث بيانات عملاء ٣،٣ مليون وصلة منزلية في الشركات الخمسة المستهدفة، ومراجعة موقف العدادات والتركيز على القراءات الفعلية، وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية، وتأهيل المعامل للحصول على شهادة الإعتماد الدولية الايزو.

وذكر أن أحد مكونات المشروع هو اعداد التصميمات، والانشاءات لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى منها «محطة مياه الشرب بالهنادى بمحافظة الأقصر، لخدمة ١٣١ ألف نسمة، ومحطة تحلية مياه ابار بالروضة بمحافظة سيناء بطاقة ٥٠٠ متر مكعب يوم، محطة تجميع ومعالجة الصرف الصحي بدرنكة بمحافظة أسيوط لخدمة ٤٧ الف نسمة، ومحطة الصرف الصحى بالشوكة بسوهاج».

المصرى اليوم

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