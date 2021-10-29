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محمود درويش يقود فرقة كنوز على مسرح مكتبة الجديدة السبت

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محمود درويش يقود فرقة كنوز على مسرح مكتبة مصر الجديدة السبت محمود درويش يقود فرقة كنوز على مسرح مكتبة الجديدة السبت

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يشهد مسرح مكتبة الجديدة أمسية فنية تحييها فرقة كنوز الموسيقية بقيادة الفنان محمود درويش، وذلك في السابعة من مساء غدا السبت، تتضمن الأمسية باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا لعبدالحليم حافظ، الربيع لفريد الأطرش وبفكر في اللي ناسيني والوطن الأكبر لمحمد عبدالوهاب.

صرح د.نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، بأن الأمسية تأتي في إطار برنامج يهدف إلى أحياء التراث المصري بشتى فروعه لاسيما التراث الموسيقى، للحفاظ على التراث المصري وحمايته من الاندثار.

من جانبها، قالت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن فرقة كنوز للموسيقي العربية تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقي العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ولاقت استحسان الجمهور.

المصرى اليوم

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