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وزيرة الثقافة تفتتح الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر بدار الأوبرا الأربعاء

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وزيرة الثقافة تفتتح الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر بدار الأوبرا الأربعاء وزيرة الثقافة تفتتح الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر بدار الأوبرا الأربعاء

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برعاية وحضور الدكتور إيناس عبدالدايم وزير الثقافة يرافقها ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية تنطلق في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء 3 نوفمبر2021 فعاليات الدورة التأسيسية لصالون الفن المعاصر بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.

يقام الصالون تحت عنوان «ما بعد الفكرة»، يحضر الافتتاح كذلك أعضاء اللجنة المنظمة والفنانين المشاركين وعمداء وأساتذة كليات الفنون وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

بهذه المناسبة قال الدكتور خالد سرور: «حدث جديد يحمل الكثير من الطموحات التي تستهدف إثراء المشهد التشكيلي، يولد في بيئة تدفع للأمل والحلم وبذل كل الجهود للنهوض وتقديم الأفضل، تقودنا نحو المستقبل لنحجز لنا موقعًا يليق بنا كمصريين.. لهذا التجمع النوعي أبعاد أخرى لها علاقة بالفكر الجديد وضرورة التجدد، وكيفية تشكيل ذهنية الأجيال نحو النبوغ والتفوق».

وأضاف «سرور»: «إن تأسيس صالون الفن المعاصر سيمنح فناني مساحة إضافية لتعزيز دور نشاط فني نوعي رحب الحرية والخيال ويسمح باستخدام تقنيات فنية معاصرة، من المهم كذلك الإشارة أنه يأتي في زمن جائحة كورونا التي شلت أغلب الأحداث الثقافية.. وقد خصصنا دورته الأولى لمجال التجهيز في الفراغ أحد الاتجاهات الفنية لفنون ما بعد الحداثة ولضمان مزيدٍ من الزخم على محاور التجريب والتعبير عن الأفكار».

يُشارك في هذه الدورة خمسة وعشرون فناناً هم: (أحمد الشاعر – أحمد رجب صقر – أحمد عبدالكريم – أحمد عسقلاني – أحمد عبدالكريم عبدالنبي – إسلام عبدالله – أيمن لطفي – جمال الخشن – سماء يحيى – سيدة خليل – ضياء الدين داوود – عادل ثروت – عبدالوهاب عبدالمحسن – عماد أبوزيد – عمر طوسون – محمد بنوي – محمد شكري – محمد عبلة – محمد عيد – محمود حمدي – محمود مرعي – مصطفى البنا – نجلاء سمير – وائل درويش – يسري القويضي).

تجدر الإشارة أن اللجنة المنظمة لهذه الدورة المرتقبة ضمت الفنان خالد سرور (رئيساً)، وعضوية كلاً من: ا. داليا مصطفى (رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون)، ا. محمد إبراهيم (مدير قصر الفنون)، والسادة الفنانين (يسري القويضي – خالد حافظ – عادل ثروت – إسلام عبدالله).

المصرى اليوم

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