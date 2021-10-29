رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بشوارع مدينة الأقصر

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شنت رئاسة مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفي رئيس المدينة، حملة مكبرة لإعادة الانضباط للشارع الأقصري ورفع اشغالات الباعة الجائلين وضبط المقاهي المخالفة، حيث تم تنفيذ ٣٥ إزالة إدارية ورفع أكثر من ٤٠ اشغالات الباعة الجائلين.

وقال العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إنه تم تنفيذ الحملة لرفع اشغالات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق ورفع الإشغالات، وإزالة جميع التعديات بعدد من شوارع مدينة الأقصر من بينها شارع (مدرسة الصنايع بالعوامية، والنجع الطويل بجوار مبنى الشهر العقاري) وغيرها .

وأوضح أن ذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على ما يعوق الحركة وإعادة الانضباط للشارع حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر حيال المخالفين والمتعدين .