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هاني شاكر يغني ما يطلبه المستمعون في حفل مهرجان بابل بالعراقي

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هاني شاكر يغني ما يطلبه المستمعون في حفل مهرجان بابل بالعراقي هاني شاكر يغني ما يطلبه المستمعون في حفل مهرجان بابل بالعراقي

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وسط حضور جماهيري كبير أحيا المطرب الكبير هاني شاكر حفله ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي للموسيقي، بالعراق، وغني على مدار ساعة ونصف عدد كبير من أغنياته من بينها الحلم الجميل، أنتي لسه بتسألي، وغني للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ جانا الهوى جانا، وطلب من الحضور أن يغني لهم الأغاني المفضلة لهم من مكتبته، وبدى هاني شاكر متألقاً وتفاعل مع الحضور وقام بالتقاط الصور التذكارية معهم، وحظي بتصفيق كبير من الحضور حينما سمح لطفلة تريد التصوير معه بأن تصعد لخشبة المسرح نظرا لكونها كانت تبكي لتحقيق هذا الحلم.

الحفل تم إذاعته عبر قناه العراقيه على الهواء مباشرة، أمس، وأظهرت الصورة حضور شاكر الحفل في سيارة خاصة وسط تأمين من الشرطة، ومعه مسؤول السوشيال ميديا الخاص به فاروق يحيي، مدير أعماله محمود عبدالستار.

وأكد«شاكر» في تصريحات خاصة للمصري اليوم، أنه سعيد بعودته للغناء في العراق الشعب الذواق للموسيقي والإبداع، وتمني مزيد من الانفتاح الثقافي والفني بمشاركة نجوم وفنانين من كل الوطن العربي، الشعب العراقي يستحق كل التقدير والاحترام على حسن استضافته لكل النجوم بتلك الحفاوة.

المصرى اليوم

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