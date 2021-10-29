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بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات نادي بنها بالقليوبية

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بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات نادي بنها بالقليوبية بدء توافد أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات نادي بنها بالقليوبية

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تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة توافد الناخبين اعضاء الجمعية العمومية لانتخابات نادي بنها الرياضي وذلك لاختيار مجلس الادارة الذي يمثل النادي وفقا لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنه ٢٠١٧.

يشهد النادي استعدادات كبيرة للانتخابات واستقبال الأعضاء وتشكيل اللجان الانتخابية تحت إشراف قضائي واللجنة الإدارية المعاونة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

اكد«الصبروط»علي الالتزام التام بتنفيذ تعليمات الوزاره بكل دقة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل اللائق وما يضمن شفافية العملية الانتخابية ودعمها.

وأشار إلى أهمية التزام الحيادية والنزاهة الانتخابية، مؤكدا ضروره إتباع الإجراءات الإحترازيه والوقائية وتعقيم اللجان والتزام الناخبين بالتعقيم والتباعد وإرتداء الكمامات.

يذكر أن انتخابات نادى بنها يتنافس فيها 36 مرشحا على 10 مقاعد حيث يتناقس 4 مرشحين على مقعد رئيس مجلس الإدارة منهم احمد برهومة ووائل منير و3 مرشحين لمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة هم صلاح المهدي وحسام محرم وهاني فتحي و3 مرشحين لمقعد أمين الصندوق هم صبرى رشاد وعبدالكريم الجندي ومحمد رفعت.

ويتنافس 20 مرشحا فوق السن لاختيار 5 منهم لـ5 مقاعد لمجلس الإدارة منهم ابتسام منصور وابراهيم عبدالله وابراهيم الخولى وشريف خلف الله وأيمن عبدالغنى وأيمن رشاد والمهندس حماده الضوه وحسن المنى كما يتنافس لعضوية تحت السن 6 مرشحين منهم احمد رشاد عطا واحمد سعيد ورضوى الشافعى.

بدء انتخابات نادى بنها الرياضى
بدء انتخابات نادى بنها الرياضى
بدء انتخابات نادى بنها الرياضى

المصرى اليوم

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