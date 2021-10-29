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«الرعاية الصحية» بالاقصر: الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية بطيبة التخصصي

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«الرعاية الصحية» بالاقصر: الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية بطيبة التخصصي «الرعاية الصحية» بالاقصر: الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية بطيبة التخصصي

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أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، نجاح الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية، بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر، والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في الانتهاء من قائمة انتظار تضم 15حالة قسطرة قلبية، منها 3 حالات قسطرة انسداد تام مزمن CTO .

ووفقا للرعاية الصحية، انتهى الفريق الطبي المتميز من القائمة، والمكون من :الدكتور هاني عوض الله – أستاذ القلب والقسطرة القلبية بجامعة عين شمس، الدكتور سامح ثابت – أستاذ أمراض القلب والقسطرة القلبية بجامعة عين شمس، الدكتور حسين كُراع – استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي .

بالإضافة إلى الدكتور عصام بسطاوي – استشاري القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد عبدالغفار- اخصائي القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور أحمد طلعت – أخصائي القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة فريق التمريض: حسين عادل، محمد على امصطفى الأمير ،عبدالرحمن محمد، ومشاركة متميزة من أخصائى وفني الأشعة.

المصرى اليوم

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